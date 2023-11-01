Карту будущего Тюменской области соберут гости выставки на ВДНХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Карту будущего Тюменской области смогут собрать гости стенда региона. На интерактивной панели представлены яркие факты перспектив развития экономики, социальной сферы. Заглянуть в будущее тюменцев можно в День региона, 24 ноября.

Экскурсовод Павел Ханжин рассказал, что посетители узнают о капсуле с посланием предкам, заложенной в основание нового аэровокзала Рощино.

"Также гости нашего стенда познакомятся с будущим тобольского ЗапСибНефтехима. Производство полипропилена вырастет до 570 тысяч тонн к 2027 году. Увидят новый корпус ТюмГУ, межвузовский кампус", - говорит Павел Ханжин.

Гостей экспозиции ожидает знакомство с Тюменью - столицей термальных вод. Именно этот факт привлекает внимание многих посетителей, отмечают экскурсоводы.

"Мы рассказываем о том, что мы единственная в мире равнина, богатая термальными источниками. И посетители тут же начинают смотреть путевки в Тюмень, выбирают термы, советуются с нами", - сказал Павел Ханжин.

Много интересных фактов о Тюменской области узнают жители и гости Москвы на выставке "Россия". Им расскажут об открытии нефти, о знаменитых людях региона, известных во всем мире, об инвестиционной привлекательности и комфортной жизни в Тюменской области.

Программа Дня Тюменской области начнётся в 10 часов по московскому времени и продолжится до 21 часа.

Анжела Лебедева