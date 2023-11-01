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Флаг выставки "Россия" установили на мосту Влюбленных в Тюмени

Общество, 14:42 24 ноября 2023

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Флаг международной выставки-форума "Россия" водрузили на мосту Влюбленных в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Огромный флаг с изображением пиксельного сердца жители города установили в поддержку Дня Тюменской области на экспозиции.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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# выставка-форум , мост Влюбленных

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