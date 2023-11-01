Флаг выставки "Россия" установили на мосту Влюбленных в Тюмени
Общество, 14:42 24 ноября 2023
Далее в сюжете Вячеслав Вахрин: в Тюменской области рождаются важные для страны пилотные проекты
Флаг международной выставки-форума "Россия" водрузили на мосту Влюбленных в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Огромный флаг с изображением пиксельного сердца жители города установили в поддержку Дня Тюменской области на экспозиции.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области