Вячеслав Вахрин: в Тюменской области рождаются важные для страны пилотные проекты

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Именно в Тюменской области рождается много новых интересных пилотных проектов, важных для страны. Об этом заявил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября.

"Любые идеи в Тюменской области поддерживаются правительством. Все органы власти работают солидарно. Нет никакого раздрая. Это позволяет объединить усилия, достичь синергетического эффекта и большого результата", — заверил он.

Тюменскую область Вячеслав Вахрин называет территорией развития. Речь касается и экономики, и инвестиций, творческого потенциала и человеческого капитала. заместитель губернатора Тюменской области отмечает, что в регионе приятно жить и сами тюменцы говорят, что Тюмень - лучший город Земли. Эта оценка дорогого стоит, по мнению Вячеслава Вахрина.

"Пожалуй, это самая лучшая оценка власти. На самом деле Тюменская область — очень комфортное для жизни, творчества и работы место. Я считаю, что те, кто приезжают в Тюмень, начинают по-настоящему любить этот край. Радуются своему труду и труду коллег. Тюмень — очень благоустроенный город с развитой инфраструктурой, большим количеством культурных, развлекательных объектов. Понятно, что, может, есть еще над чем работать, но все делается с душой, поэтому этот город комфортный для жизни", — сказал он.

Напомним, 24 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проходит День Тюменской области. Подготовлена большая деловая и культурная программа. Посетителей знакомят с главными достижениями региона, рассказывают о его истории и культуре. Для гостей также подготовили викторины с призами, мастер-классы от серебряных волонтеров и мастеров, концертные номера артистов из Тюменской области.

Инна Пахомова