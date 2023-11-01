430 самозанятых тюменцев платят страховые взносы для формирования будущей пенсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

430 самозанятых тюменцев, которые уплачивают страховые взносы, состоят в отделении Социального фонда России по региону. Общая сумма взносов в этом году составила свыше 11,4 млн рублей.

В 2023 году минимальный размер страховых взносов равен 42 тыс. 878 рублям. При его уплате в полном размере в страховой стаж засчитывается один год. В случае уплаты взносов ниже минимально размера в страховой стаж будет включен период, пропорциональный этой сумме. Максимальный размер взносов составляет 343 тыс. 31 рубль, сообщает областное отделение Социального фонда России.

Сумму можно перечислить единым платежом или делать периодические отчисления в течение года. Исчисление размера страховых взносов самозанятый делает самостоятельно до 31 декабря.

Чтобы самостоятельно уплачивать страховые взносы, необходимо зарегистрироваться по месту жительства в отделении Социального фонда по Тюменской области. Для этого следует подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, лично обратившись в клиентскую службу ОСФР, либо с использованием услуг почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Также сделать это можно в электронном виде через портал Госуслуг или мобильное приложение "Мой налог".