Профессор ТюмГУ стал лауреатом Макариевской премии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профессор Тюменского госуниверситета Александр Еманов стал лауреатом Макариевской премии. Его книга "Небесный Иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средневековой Кафы/Феодосии" вошла в число победителей в номинации "История православных стран и народов". Она посвящена истории позднесредневекового города Кафы, сложившегося на месте нынешней Феодосии.

Торжественная церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области гуманитарных наук 2023 года прошла в конференц-зале президиума РАН в Москве, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

"Премия митрополита Макария – одна из самых высоких и престижных наград за научные исследования в области гуманитарных наук в России. Победители конкурса – это авторы ярких академических монографий. Эти книги демонстрируют огромную широту интересов современной исторической науки", – отметил президент РАН академик Геннадий Красников.

Всего на конкурс была представлена 71 работа, из которых наиболее высокие оценки рецензентов и членов Экспертного совета по премиям в области гуманитарных наук получили 32 работы.