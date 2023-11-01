  • 21 ноября 202321.11.2023вторник
  • USD88,4954
    EUR96,6597
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Профессор ТюмГУ стал лауреатом Макариевской премии

Общество, 17:12 21 ноября 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профессор Тюменского госуниверситета Александр Еманов стал лауреатом Макариевской премии. Его книга "Небесный Иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средневековой Кафы/Феодосии" вошла в число победителей в номинации "История православных стран и народов". Она посвящена истории позднесредневекового города Кафы, сложившегося на месте нынешней Феодосии.

Торжественная церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области гуманитарных наук 2023 года прошла в конференц-зале президиума РАН в Москве, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

"Премия митрополита Макария – одна из самых высоких и престижных наград за научные исследования в области гуманитарных наук в России. Победители конкурса – это авторы ярких академических монографий. Эти книги демонстрируют огромную широту интересов современной исторической науки", – отметил президент РАН академик Геннадий Красников.

Всего на конкурс была представлена 71 работа, из которых наиболее высокие оценки рецензентов и членов Экспертного совета по премиям в области гуманитарных наук получили 32 работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс , награждение , премия , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 21.11.2023Комплекс фотовидеофиксации правонарушений работал на трассе Тюмень - Богандинский
18:32 21.11.2023Тюменцев предупреждают о мокром снеге и ветре до 18 метров в секунду
18:19 21.11.2023Освещение на Обходе Тюмени восстановят в течение суток
18:07 21.11.2023В Тюменской области в сфере культуры задействованы 8 тыс. 530 волонтеров