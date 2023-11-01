Более двух тысяч тюменцев примут участие в акции ко Дню матери

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч жителей Тюмени и Тюменского района примут участие в акции ко Дню матери. 24 ноября в п. Боровский и в Заводоуковске, а 26 ноября в п. Бердюжье и Тюмени семьи вместе создадут "огненную" картину в виде сердца. Картина будет состоять из красных лампад со свечами, напоминающих семейный очаг, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Одновременно в четырех населенных пунктах Тюменской области молодые семьи примут участие в создании картины из свечей в рамках проекта "Сердце матери". В п. Боровский и Бердюжье будет создан рисунок двойного сердцебиения, а в Заводоуковске и Тюмени – изображение матери и ребенка. Важной категорией участников станут члены семей мобилизованных и погибших на СВО.

"На создание проекта нас вдохновил флешмоб в честь 9 мая, когда жители Тюменского района создали огненную картину победы. С помощью похожего формата мы решили объединить семьи в честь теплого праздника, чтобы вспомнить главные ценности и традиции нашей страны", — сказала руководитель проекта "Сердце матери" Елена Хохлова.