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Из Тобольска возобновляются полеты в Екатеринбург

Общество, 12:56 23 ноября 2023

аэропорт Ремезов | Фото: аэропорт Ремезов

Продажи билетов по маршруту Екатеринбург - Тобольск - Екатеринбург открыла авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Первый рейс состоится 2 декабря, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В дальнейшем отправиться в Екатеринбург прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам. Вылет в четверг - в 14 часов 25 минут, в субботу - в 14 часов 35 минут. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути - 50 минут.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и у агентов. Напомним, что сейчас из Ремезова можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.

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# аэропорт Ремезов

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