Банк России: снижение цен на топливо немного сдержало рост инфляции в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение цен на топливо немного сдержало рост инфляции в Уральском федеральном округе. В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем бензин в среднем подешевел на 1,8 %. Снижение произошло впервые с февраля, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

"Автомобильный бензин и дизельное топливо входят в потребительскую корзину для расчета инфляции. Цены на топливо значительно влияют на стоимость большинства товаров и услуг: практически в любой продукции есть доля транспортных расходов. На моторном топливе работает строительная и дорожная техника, а также некоторое производственное оборудование. Поэтому снижение цен на топливо не только статистически, но и через снижение себестоимости сдержало темпы роста цен и по стране в целом, и в регионах УФО", – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Напомним, в октябре годовая инфляция ускорилась во всех регионах округа. Сильнее всего в Югре - до 3,3 %, в Тюменской области - до 2,3 %. И это самый низкий показатель среди всех субъектов УФО и России в целом. Наибольший размер инфляции зафиксирован в Челябинской области – 6,6 %.