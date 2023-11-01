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Три спектакля представит тюменцам театр из Екатеринбурга

Общество, 08:13 28 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастроли екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" состоятся в Молодежном театральном центре "Космос" 6 и 7 декабря. Тюменцы увидят три спектакля: "Кожа", Essence и "Свободу статуе!", сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

6 декабря в 19 часов зрителям покажут спектакль "Кожа" о том, как важен телесный контакт и эмоции. С помощью современной хореографии танцовщики расскажут о символике жестов.

7 декабря в 19 часов горожане увидят сразу два спектакля: Essence — рефлексия каждого танцовщика на тему личности, ее внутренней силы и потенциала и "Свободу статуе!" — он поставлен на основе ответов людей о том, что такое свобода.

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