Владимир Якушев поздравил жительниц УФО с Днем матери

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Материнство – это чистая, безусловная любовь. Полная самоотдача, терпение и ответственность.

Об этом, поздравляя жительниц Уральского федерального округа с Днем матери, сказал полпред президента в УФО Владимир Якушев.

"Вы поддерживаете и согреваете нас своим теплом на протяжении всей жизни. Вы бережно храните семейные ценности и прививаете их детям. Для нашей страны это высший приоритет. Ведь крепкая, счастливая семья с детьми – это основа благополучия государства, залог её великого будущего. По решению президента, 2024 год объявлен Годом семьи. Это значит, что вопросы семьи, материнства и детства получат ещё больше внимания", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев поблагодарил всех мам за заботу, нежность и колоссальный труд по воспитанию будущих поколений. "Желаю здоровья вам и вашим близким, пусть в ваших домах всегда царит любовь, а жизнь будет наполнена счастьем", - добавил он.