Альманах к 185-летию Текутьева презентуют в Тюмени

| Фото: Библиотека истории города имени А.И. Текутьева | Фото: Библиотека истории города имени А.И. Текутьева

Новый выпуск литературно-краеведческого альманаха "ЛИК" представят в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 1 декабря в 17 часов. Номер приурочен к 185-летию Андрея Текутьева, имя которого носит библиотека, и посвящен теме купечества.

В создании альманаха приняли участие историки, краеведы, потомки известных тюменцев. В сборник вошли статьи об истории и благотворительной деятельности тюменского купечества. Ряд публикаций рассказывают непосредственно о Текутьеве.

Вход на встречу по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Напомним, 185-летие Андрея Текутьева отметили в Тюмени 26 октября. К юбилею городского головы и мецената был приурочен фестиваль "Текутьевские дни".