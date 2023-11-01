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Тюменцам презентуют спецвыпуск журнала Contour о культуре Ямала

Общество, 15:43 28 ноября 2023

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Презентация спецвыпуска журнала о людях в креативных индустриях и современном искусстве Contour пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 2 декабря. Номер посвящен культуре и деятелям искусства Ямала. Вход свободный. Авторы спецвыпуска исследуют локальную идентичность, в которой переплетаются традиции коренных жителей с культурой других регионов, сообщает пресс-служба мультицентра.

"Занимаясь искусством в регионе, для нас важно его исследовать, находить новых авторов, смотреть вокруг. Мы расширяем географию журнала и постепенно охватываем креативные индустрии за пределами юга Тюменской области. К созданию спецвыпуска мы привлекли жителей Ямала и погрузились в местную культуру", — сказала руководительница журнала Contour Софья Брудкова.

Добавим, презентации журнала прошли в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Мысе Каменном, журнал будет доступен там и в Тюмени. Полный список точек распространения и онлайн-версия журнала скоро появятся на сайте contourmag.ru.

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# журнал , Контора пароходства

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