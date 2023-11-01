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3 тысячи дольщиков в УФО получили квартиры за два года

Политика, 18:43 28 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

107 долгостроев исключены из списка потенциально проблемных объектов долевого строительства в УФО за два года. Восстановлены права практически трёх тысяч человек.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев держит на контроле ход восстановления прав пострадавших дольщиков.

"Регионы Уральского федерального округа системно решают проблемы обманутых дольщиков. За два года из списка потенциально проблемных объектов долевого строительства исключено 107 долгостроев, восстановлены права практически трёх тысяч человек. Работа по оставшимся долгостроям продолжается", – подчеркнул полпред.

Динамика в решении вопросов дольщиков во многом обеспечена тесным взаимодействием регионов УФО с ППК "Фонд развития территорий". На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов остаются 29 долгостроев. По прогнозам, значительная часть из них будет исключена из ЕРПО до конца 2023 года, и к началу января федеральный округ выйдет с минимальным количеством проблемных объектов.

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# Владимир Якушев , дольщики

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