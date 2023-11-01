В Тюменском районе незаконно вырубили лес в охранной зоне ЛЭП на 8,6 млн рублей

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

8,6 млн рублей ущерба лесному фонду выявили в Тюменском районе. Незаконную рубку деревьев на расстоянии более 10 м по обе стороны линии электропередачи обнаружили сотрудники лесной охраны. Кроме незаконной вырубки деревьев, на всем участке испорчена почва, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Предположительно лесонарушение допустили в ходе очистки просек от нежелательной растительности. Ширина вырубки при этом значительно превысила установленные пределы охранной зоны", - пояснили в ведомстве.

Ущерб от порчи почвы оценивается в 10,8 млн рублей. По данному факту ведется административное расследование, а по незаконной вырубке деревьев материалы передали в полицию для возбуждения уголовного дела.