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В Тюменском районе незаконно вырубили лес в охранной зоне ЛЭП на 8,6 млн рублей

Происшествия, 18:31 30 ноября 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

8,6 млн рублей ущерба лесному фонду выявили в Тюменском районе. Незаконную рубку деревьев на расстоянии более 10 м по обе стороны линии электропередачи обнаружили сотрудники лесной охраны. Кроме незаконной вырубки деревьев, на всем участке испорчена почва, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Предположительно лесонарушение допустили в ходе очистки просек от нежелательной растительности. Ширина вырубки при этом значительно превысила установленные пределы охранной зоны", - пояснили в ведомстве.

Ущерб от порчи почвы оценивается в 10,8 млн рублей. По данному факту ведется административное расследование, а по незаконной вырубке деревьев материалы передали в полицию для возбуждения уголовного дела.

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# лесной комплекс , незаконная рубка

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