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Более 300 спортсменов примут участие в городском турнире по дзюдо в Тюмени

Спорт, 08:56 01 декабря 2023

"ЦПСР "Тюмень-дзюдо" | Фото: "ЦПСР "Тюмень-дзюдо"

Городской турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта России международного класса по самбо, мастера спорта России по дзюдо Дениса Вакушина, пройдет в Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" 2 декабря. Начало в 10 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На татами встретятся более 300 юношей и девушек 2009-2010 годов рождения из Тюмени, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Организаторами мероприятия выступят Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова, Федерация дзюдо "Урал-Западная Сибирь", Тюменская областная Федерация дзюдо, Федерация дзюдо Тюмени и Центр подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо".

Посмотреть на бои юных спортсменов можно бесплатно, вход свободный. Для зрителей также организуют онлайн-трансляцию по ссылке.

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# дзюдо , турнир

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