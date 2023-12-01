Евгения Семенюк назначена главным врачом Тюменского областного Центра профилактики и борьбы со СПИД

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый руководитель Тюменского областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Евгения Семенюк приступила к работе 1 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Евгения Семенюк стала одним из первых в России врачей, которая столкнулась с COVID-19, более двух лет возглавляла моноинфекционный госпиталь. Позже работала заместителем главного врача Областной инфекционной клинической больницы.

Центр профилактики и борьбы со СПИД является ключевым учреждением Тюменской области, занимающимся предупреждением, диагностикой и лечением ВИЧ-инфекции.