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Евгения Семенюк назначена главным врачом Тюменского областного Центра профилактики и борьбы со СПИД

Общество, 15:10 01 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый руководитель Тюменского областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Евгения Семенюк приступила к работе 1 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Евгения Семенюк стала одним из первых в России врачей, которая столкнулась с COVID-19, более двух лет возглавляла моноинфекционный госпиталь. Позже работала заместителем главного врача Областной инфекционной клинической больницы.

Центр профилактики и борьбы со СПИД является ключевым учреждением Тюменской области, занимающимся предупреждением, диагностикой и лечением ВИЧ-инфекции.

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# назначение , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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