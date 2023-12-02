Пять предприятий посетили тюменские студенты с бизнес-экскурсией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять организаций, включая частный детский сад и гончарную мастерскую, с бизнес-экскурсией посетили студенты вузов и колледжей Тюмени. Участниками проекта "Школа студенческого предпринимательства" стали 40 человек, пишет КП-Тюмень.

Завершающим мероприятием стала лекция от представителя центра "Мой бизнес" в Тюменской области Дмитрия Шавкова. Эксперт рассказал об особенностях создания бизнес-планов и поделился рекомендациями, как выступать перед экспертами на грантовых конкурсах.

Отмечается, что участники школы смогут рассчитывать на поддержку наставников проекта — предпринимателей. А команда проекта выпустит материалы о льготах и финансовой грамотности в социальных сетях Студенческого совета Тюменской области.