Двухмесячная норма снега выпала в Заводоуковском округе за двое суток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухмесячная норма снега выпала в Заводоуковском городском округе за двое суток. Для уборки улиц в населенных пунктах вывели 38 единиц спецтехники. Дорожные службы с субботы работают в круглосуточном режиме.

Как подчеркнула глава городского округа Светлана Касенова, общая протяженность дорог в муниципальном образовании превышает 800 км. Установлена первоочередность расчистки трасс от снега.

"Справиться с таким объемом работ одномоментно не получится. Расчистка начинается с наиболее важных участков у социальных объектов и центральных улицах", - отметила Светлана Касенова.

Она уточнила, что дорожные службы должны обращать особое внимание уборке снега в частном секторе и не создавать больших навалов снега у индивидуальных домов. Они мешают живущим в них пожилым людям, мамам с детьми и колясками.

Оксана Корнеенкова