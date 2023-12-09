Тюменские энергетики работают над восстановлением электроснабжения СНТ "Березняки"

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Тюменские энергетики работают над восстановлением электроснабжения СНТ "Березняки". Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома" - написал он.

В 22 часа 8 декабря в Единый центр оперативного реагирования Тюмени поступила информация об аварийном отключении на кабельной линии 110 кВ "Березняки". Все необходимые службы и специалисты были направлены на место для установления причин и проведения работ.

Участок технологического нарушения найден. Для оперативного устранения последствий задействовали три бригады рабочих компаний "Россети Тюмень" и "СУЭНКО", две единицы специальной техники. Ремонтные восстановительные работы займут приблизительно 10 часов.

Оперативными службами установлено несколько дизель-генераторов. Полное восстановление электроснабжения для всех потребителей возможно после устранения повреждения.