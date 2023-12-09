Конкурс рисунков объявил ишимский музей имени Петра Ершова

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Конкурс рисунков, связанных с историей города или родного края, объявил Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова в честь своего 100-летия, сообщает учреждение.

Сотрудники арт-галереи (ул. Луначарского, 62) будут принимать работы до 25 декабря, а итоги подведут 30 декабря 2023 года. Все рисунки соберут на выставке в музее им. П. П. Ершова (ул.Советская, 30). А победителей ждут билеты на новогодние спектакли.

Напомним, первый ишимский музей был открыт 1 октября 1923 года в Доме советов.

"Не раз менялись его адреса и сотрудники. За несколько десятков лет он пережил семнадцать заведующих, пять переездов и два закрытия. Как и во многих других провинциальных городах, музей в Ишиме был создан стараниями одного человека - краеведа-энтузиаста Г. Левина, собиравшего и систематизировавшего исторические экспонаты, природные диковины и археологическое наследие окрестностей Ишима", - говорится в информации музея.

Сегодня в составе комплекса несколько структурных подразделений: арт-галерея, краеведческий музей "Городская управа", музей П. П. Ершова, музей-усадьба "Комиссариатский дом" в с. Ершова, Туристско-информационный центр.

Музейный комплекс стал настоящим собирателем культурных традиций Приишимья. Здесь проходят выставки, литературные вечера, мастер-классы, конкурсы. С юбилеем музей поздравили потомки Петра Ершова, с которыми ишимские музейщики поддерживают связь, а также деятели культуры страны.

Подробности и условия участия в конкурсе - здесь.