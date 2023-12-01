Гиды в образах горожанок знакомят жителей Москвы с историей Тюмени

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Гиды в образах тюменских горожанок прошлого знакомят жителей и гостей Москвы с историей региона в парке "Зарядье" в Москве. Прогуляться с ними можно в рамках программы "Сибирские каникулы", которая длится с 8 по 10 декабря.

Тюменка Альмира Гумерова выступает в образе жены богатого бухарца из Шабабинских юрт. Гид – бухарка в девятом поколении – раскрывает посетителям парка неизведанные страницы истории Сибири.

"Я говорю о том, что задолго до прихода русских на месте Тюмени существовало ханство. К формированию этой государственности имели отношение бухарцы. Большой пласт связан с торговлей. Через Тюмень всегда проходили торговые караваны с товарами из Средней Азии. По архивным данным, купцы из деревень Шабабинских и Мадьяровских юрт возили тысячи тюков ткани, о которых не знали в Европе, Центральной России, Сибири. Это тонкий батист, пара, бархат. Богатые люди одевались в эти дорогие ткани", – поделилась Альмира Гумерова.

Также гид рассказывает гостям парка "Зарядье" о чае, который первыми в Сибирь из Китая привезли бухарцы. Также они повлияли на развитие промыслов. По мнению Альмиры Гумеровой, ткачихи подглядели технику создания ковров у бухарских женщин, а потом "положили" на черный ковер яркие алые розы и появился тюменский махровый ковер. Это единение Запада и Востока, символ проникновения культур, говорит гид.

Кожевенное производство тоже появилось благодаря бухарцам. 400 лет назад они приехали в сапогах их тонкой кожи. В начале XIX века в Тюмени появилось больше 60 кожевенных предприятий.

Также Альмира Гумерова посвящает жителей столицы в тему кулинарных пристрастий сибиряков. "Тюмень в этом смысле уникальна. Кухни всех народов, населяющих не только Россию, объединены здесь. И немцы, и поляки, и англичане, и шотландцы, и, конечно же, бухарцы. Отсюда манера готовить в котлах, плов, маленькие пельмени, которые азиаты называют чучвара. Думаю, что сибирские татары подглядели у азиатов манеру делать маленькие пельмешки", – поделилась гид.

Посетители столичного парка часто спрашивают экскурсоводов в образах горожанок прошлого о том, чем можно заняться в Тюмени, ведь там, на их взгляд, очень холодно. Альмира Гумерова говорит об исторических местах областной столицы и термальных источниках. В Тюмени, по ее словам, есть уникальная возможность сочетать несочетаемое. Можно найти развлечения на любой вкус.

"Зимой гостей привлекают источники. Здесь я тоже рассказываю об этом. Помните сказку Ершова, ведь он не зря придумал эти три чана, последний был с кипятком. Это как раз были наши минеральные воды. Любой человек вылечиться от любых болезней и станет молодым красавцем", – добавила она.

Напомним, праздничная программа "Сибирские каникулы" началась на уличном стенде Тюменской области в парке "Зарядье" в полдень. Здесь по 10 декабря с 12 до 20 часов по московскому времени посетителей ждут конкурсы, детская анимационная программа, интерактивы с Дедом Морозом и сказочными персонажами, прогулки с гидами в образах горожанок.

Инна Пахомова