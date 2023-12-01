Энергетики устранили нарушение в селе Перевалово Тюменского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Энергетики "Россети Тюмень" оперативно устранили технологическое нарушение на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района, сообщает информационный центр правительства региона.

Причиной нештатной ситуации стал перегруз питающей линии. Сила тока в момент инцидента превысила номинальное значение почти на 100 ампер. Это привело к отгоранию анкерных петель на воздушной линии 10 кВ.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Энергетики "Россети Тюмень" заменили анкерные петли, которые соединяют участки воздушной линии 10 кВ, и ввели ЛЭП в работу.

Подача электроэнергии жителям населенных пунктов Перевалово, Ушакова и Елань восстановлена.