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Энергетики устранили нарушение в селе Перевалово Тюменского района

Общество, 20:24 11 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Энергетики "Россети Тюмень" оперативно устранили технологическое нарушение на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района, сообщает информационный центр правительства региона.

Причиной нештатной ситуации стал перегруз питающей линии. Сила тока в момент инцидента превысила номинальное значение почти на 100 ампер. Это привело к отгоранию анкерных петель на воздушной линии 10 кВ.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Энергетики "Россети Тюмень" заменили анкерные петли, которые соединяют участки воздушной линии 10 кВ, и ввели ЛЭП в работу.

Подача электроэнергии жителям населенных пунктов Перевалово, Ушакова и Елань восстановлена.

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# Россети Тюмень , электроснабжение

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