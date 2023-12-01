Тюменские библиотекари устроили новогодний квест по "Бременским музыкантам"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую квест-игру "Бяки-буки, или новогодние "Бременские" разработали специалисты Тюменской областной научной библиотеки. Первый квест начнется 18 декабря в 18 часов.

Организаторы подготовили станции: интеллектуальная, на смекалку, тактильная, музыкальная, танцевальная. Также для гостей устроят встречу с Дедом Морозом.

"В этот раз мы решили сделать квест в стиле стимпанка: музыка, костюмы, задания и антураж – всё это погрузит участников в атмосферу фантастики. По вечерней библиотеке команды будут перемещаться в полумраке – проверят свою смелость на каждом этаже пустующего здания", – рассказали организаторы.

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Участники квеста попадут в атмосферу популярной книги Братьев Гримм и встретятся с харизматичными героями "Бременских музыкантов" – Трубадуром и Принцессой. Не обойдётся и без каверзных заданий от Петуха, Осла, Кота и Собаки.

Стоимость билета: 500 рублей. Действует Пушкинская карта. Билеты по ссылке.

Практика театрализованных квестов в библиотеке существует с 2022 года. В программе Менделеевки шесть основных интерактивов: "История второго тома", "Тёркинский привал", "По следам кота Бегемота", "Карты, червы, Новый год: путешествие с Алисой", "Ты в игре" и "Бяки-буки, или Новогодние "Бременские". Квесты рассчитаны на разную целевую аудиторию: от 6 лет до молодежи и взрослых, и проходят примерно раз в месяц за исключением летних каникул.

С февраля 2022 года в интерактивных играх библиотеки приняли участие более 1000 человек.

Возрастное ограничение: 12+

Анжела Лебедева