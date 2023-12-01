Тюменские библиотекари устроили новогодний квест по "Бременским музыкантам"
Новую квест-игру "Бяки-буки, или новогодние "Бременские" разработали специалисты Тюменской областной научной библиотеки. Первый квест начнется 18 декабря в 18 часов.
Организаторы подготовили станции: интеллектуальная, на смекалку, тактильная, музыкальная, танцевальная. Также для гостей устроят встречу с Дедом Морозом.
"В этот раз мы решили сделать квест в стиле стимпанка: музыка, костюмы, задания и антураж – всё это погрузит участников в атмосферу фантастики. По вечерней библиотеке команды будут перемещаться в полумраке – проверят свою смелость на каждом этаже пустующего здания", – рассказали организаторы.
Участники квеста попадут в атмосферу популярной книги Братьев Гримм и встретятся с харизматичными героями "Бременских музыкантов" – Трубадуром и Принцессой. Не обойдётся и без каверзных заданий от Петуха, Осла, Кота и Собаки.
Стоимость билета: 500 рублей. Действует Пушкинская карта. Билеты по ссылке.
Практика театрализованных квестов в библиотеке существует с 2022 года. В программе Менделеевки шесть основных интерактивов: "История второго тома", "Тёркинский привал", "По следам кота Бегемота", "Карты, червы, Новый год: путешествие с Алисой", "Ты в игре" и "Бяки-буки, или Новогодние "Бременские". Квесты рассчитаны на разную целевую аудиторию: от 6 лет до молодежи и взрослых, и проходят примерно раз в месяц за исключением летних каникул.
С февраля 2022 года в интерактивных играх библиотеки приняли участие более 1000 человек.
Возрастное ограничение: 12+
Анжела Лебедева