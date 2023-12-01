Цифровые технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний обсудят на конгрессе в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XIII Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук" проходит в Тюмени с 14 до 16 декабря. В ходе масштабного мероприятия обсудят цифровые технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, новые подходы в лечении нарушений ритма сердца и другие актуальные темы.

"Будут представлены новейшие российские рекомендации, принятые на национальном конгрессе кардиологов. Зарубежные эксперты представят новые наработки. На этой научно-практической площадке встретятся доктора, ученые. Много внимания уделят современным цифровым подходам в кардиологии, искусственному интеллекту", — рассказала директор Тюменского кардиологического научного центра, заслуженный врач РФ Марина Бессонова.

Большую секцию посвятят детской кардиологии, особенно участию спортсменов в соревнованиях и сфере спорта высших достижений. Площадка объединяет не только научные школы, но и практических врачей, которые получат концентрированную информацию. Это, по словам Марины Бессоновой, будет способствовать развитию кардиологии в регионе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков сказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы влияют на продолжительность жизни населения. Кроме оборудования, лекарственных препаратов решающее значение имеет профессионал, обладающий экспертными знаниями. "От того, насколько эта отрасль современна, компетентна, зависит правильность, качество оказания медицинской помощи", — считает он.

Столичные эксперты высоко оценивают уровень регионального здравоохранения. Поддерживать его, по словам Алексея Немкова, помогают увлеченная команда, участвующая в реализации национальных, федеральных цифровых проектов. Кроме того, в регионе реализуют ряд пилотных инициатив, например, "Персональные медицинские помощники".

Алексей Немков назвал конгресс флагманским научным проектом. Событие сочетает в себе подходы к разным этапам оказания медицинской помощи кардиологического профиля, учитывает не только практическую составляющую, но и большой научный потенциал.

В первый день прошли симпозиумы "Последние достижения и современные тренды в интервенционной кардиологии", "Новые возможности в профилактике тромбозов и лечении сердечно-сосудистых заболеваний" и по другим темам.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин