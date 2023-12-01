Тюменские школьники вошли в число призеров Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьники Андрей Князев и Полина Пеганова из Голышманово вошли в число призеров отборочного этапа регионального этапа VI Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Ребята заняли второе место в номинации "Инженерные проекты" в средней возрастной группе с проектом "Портативный газоанализатор", сообщают организаторы.

В своей работе восьмиклассники собрали бюджетную систему портативного газоанализатора, которая будет определять температуру и влажность воздуха, превышение концентрации газа в воздухе, сообщать об изменении параметров световыми и звуковыми сигналами, а также в виде смс-оповещений.

Добавим, лучшие проекты регионального этапа VI Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко будут рекомендованы для участия в финале, который состоится в феврале 2024 года.