  • 17 декабря 202317.12.2023воскресенье
  • USD89,6966
    EUR98,4186
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Встречи молодежи с ветеранами и бойцами СВО прошли в шести селах Тюменского района

Общество, 10:33 17 декабря 2023

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Встречи молодежи с ветеранами и бойцами СВО прошли в шести населенных пунктах Тюменского района. Беседы организованы в рамках патриотического проекта "Герои нашего времени". Бойцы поделились своими историями из жизни и ответили на вопросы ребят.

"Через проект мы помогаем в формировании уважительного отношения к военнослужащим и добровольцам, которые занимаются помощью бойцам и их семьям. Участники узнали о примерах героического служения военных, ветеранов и о волонтерской помощи", — рассказала руководитель проекта Екатерина Багаева.

Ее предложение поддержано грантом в размере 95 тыс. рублей на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".

По мнению руководителя мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаевой, важно поддерживать проекты, благодаря которым молодежь может больше узнать о добровольческой деятельности, а также присоединиться к ней. С помощью встреч молодежь познакомилась с реальными историями бойцов и работой клуба взаимопомощи, стать его частью может любой желающий, пишет КП-Тюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# бойцы , молодежь , патриотизм , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:17 17.12.2023В поликлинике поселка Голышманово установили новый компьютерный томограф
13:03 17.12.2023Тюменские библиотекари устроили новогодний квест по "Бременским музыкантам"
12:23 17.12.2023Перед каникулами школьникам Тюменской области расскажут о безопасности на дорогах
11:38 17.12.202317 больших елей украсят детсады и учреждения в Тюменской области