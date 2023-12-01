Встречи молодежи с ветеранами и бойцами СВО прошли в шести селах Тюменского района

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Встречи молодежи с ветеранами и бойцами СВО прошли в шести населенных пунктах Тюменского района. Беседы организованы в рамках патриотического проекта "Герои нашего времени". Бойцы поделились своими историями из жизни и ответили на вопросы ребят.

"Через проект мы помогаем в формировании уважительного отношения к военнослужащим и добровольцам, которые занимаются помощью бойцам и их семьям. Участники узнали о примерах героического служения военных, ветеранов и о волонтерской помощи", — рассказала руководитель проекта Екатерина Багаева.

Ее предложение поддержано грантом в размере 95 тыс. рублей на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".

По мнению руководителя мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаевой, важно поддерживать проекты, благодаря которым молодежь может больше узнать о добровольческой деятельности, а также присоединиться к ней. С помощью встреч молодежь познакомилась с реальными историями бойцов и работой клуба взаимопомощи, стать его частью может любой желающий, пишет КП-Тюмень.