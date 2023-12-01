Новый томограф установили в больнице п. Голышманово

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый рентгеновский компьютерный томограф установили в Областной больнице № 11 в п. Голышманово. Аппарат появился в больнице в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Это значительное обновление технической базы нашего медицинского учреждения позволит улучшить медицинскую помощь и сделать процесс диагностики более эффективным и точным, что в итоге приведет к повышению качества жизни пациентов", - сказал главный врач больницы Алексей Белов.

Новое оборудование позволяет проводить сканирование с высочайшей детализацией, благодаря оптимальному количеству срезов - до 64. Также аппарат имеет низкую лучевую нагрузку, что позволяет и пациентам, и медицинскому персоналу делать обследование без вреда для здоровья. Интеллектуальные решения, встроенные в оборудование, позволяют оптимизировать рабочий процесс. Новая система Revolution способна работать с широким спектром клинических ситуаций.