  • 19 декабря 202319.12.2023вторник
  • USD90,4162
    EUR98,7578
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новый томограф установили в больнице п. Голышманово

Общество, 18:40 18 декабря 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый рентгеновский компьютерный томограф установили в Областной больнице № 11 в п. Голышманово. Аппарат появился в больнице в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Это значительное обновление технической базы нашего медицинского учреждения позволит улучшить медицинскую помощь и сделать процесс диагностики более эффективным и точным, что в итоге приведет к повышению качества жизни пациентов", - сказал главный врач больницы Алексей Белов.

Новое оборудование позволяет проводить сканирование с высочайшей детализацией, благодаря оптимальному количеству срезов - до 64. Также аппарат имеет низкую лучевую нагрузку, что позволяет и пациентам, и медицинскому персоналу делать обследование без вреда для здоровья. Интеллектуальные решения, встроенные в оборудование, позволяют оптимизировать рабочий процесс. Новая система Revolution способна работать с широким спектром клинических ситуаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# компьютерная томография

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 18.12.2023Лучших представителей волонтерского движения наградили в Тюмени
19:46 18.12.2023Ишимские врачи спасли подростка, пострадавшего от отравления угарным газом
18:40 18.12.2023Новый томограф установили в больнице п. Голышманово
18:29 18.12.2023Студия "Семья+" завершила сезон в Менделеевке яркой новогодней программой