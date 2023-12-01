Тюменский ученый запатентовала способ очистки сточных вод предприятий АПК

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Экологический проект тюменского ученого вошел в число финалистов премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Высокую оценку экспертов получил проект руководителя института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ГАУ Северного Зауралья Ольги Ковалевой по очистке сточных вод предприятий АПК с использованием микроорганизмов.

В России, по словам автора проекта, установлены нормативы допустимых сбросов, в том числе в централизованную систему водоотведения и водоемы рыбохозяйственного назначения.

"Но несоответствие качества сточных вод нормативам грозит предприятиям крупными штрафами", – пояснила Ольга Ковалева.

Проект тюменского ученого включает в себя комплекс методов очистки сточных вод предприятий АПК с использованием биологических объектов, сообщает пресс-служба ГАУ Северного Зауралья.

"Важно, что зеленые технологии реализуются с применением исключительно отечественных расходных материалов и комплектующих, - отмечено в сообщении. - Правильно подобранные элементы нашей технологии запускают естественные процессы самоочищения водоемов и позволяют отказаться от использования химических реагентов. В этом и заключается уникальность разработки".

Технологию очистки сточных вод опробовали на одном из крупных предприятий региона по переработке молока, убедились в ее эффективности и получили патент.

Другие сельхозтоваропроизводители тоже заинтересовались разработкой, и ученые университета заключили договоры на внедрение и сопровождение проекта. Саму технологию в этом году усовершенствовали под потребности еще одного предприятия АПК: в частности, разработали дозирующие устройства для ввода микробиологических препаратов в канализационные насосные станции, благодаря чему очищать сточные воды можно даже в морозы.

"С введением элемента дозации препаратов эффективность очистки по разным показателям увеличилась до 86 %, – сообщила Ольга Ковалева. – Это значит, что предприятие без проблем пройдет все проверки надзорных органов".

В 2024 году ученые ГАУ Северного Зауралья отправят заявку на патент дозаторов и биофильтра. В перспективе ближайших трех лет – разработка каскадного фильтра для доочистки прудов и доработка технологии для рыбохозяйственного комплекса, рекреационных объектов и искусственных водоемов.