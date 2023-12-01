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Сопровождающая детей из Тюмени в Адлер: в поезд все дети сели здоровые

Общество, 18:01 21 декабря 2023

скриншот видео | Фото: скриншот видео

В поезд Тюмень - Адлер все ребята, отдохнувшие в "Олипмпийсой ребячке", садились здоровые. На плохое самочувствие они начали жаловать позже. Об этом заявила сопровождающая детей бойцов СВО из ЛНР в лагерь "Олимпийская ребячка" и обратно Елена Изварина Telegram-каналу Mash на Донбассе, комментируя трагедию, произошедшую по пути следования группы ребят с отдыха.

"Я лично звонила директору лагеря - она (погибшая девочка – прим. ред.) по медпункту не проходит вообще. Если бы ребенок обращался, он бы обязательно проходил по медпункту. Смысла ребенка болеющего скрывать просто не было. Сотрудники лагеря очень заботились о том, чтобы все было нормально, - сказала Елена Изварина. - Было, что в течение смены кто-то заболел, два дня они побыли там, у них все прошло, температура исчезла, их выписали - вот такое текущее всегда было, массовых болезней не было. Были те, у кого была субфебрильная температура, когда человек переболел, она бывает и скачет: 37,1-37,2. Это было единично", - сказала Елена Изварина.

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