В "Олимпийской ребячке" в Тюмени проводят эпидемиологическое расследование

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эпидемиологическое расследование проводится в тюменском оздоровительном лагере "Олимпийская Ребячка", работают оперативные и санитарные службы. Это связано с тем, что по пути из Тюмени в Адлер часть выехавших из лагеря детей из ЛНР заболели инфекционными заболеваниями.

Проезжая на поезде через Саратовскую область, дети обратились за медицинской помощью из-за повышения температуры. Всего состав организованной группы - 125 человек в сопровождении взрослых. Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию, всех осмотрели врачи. 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.

"Было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь. Профильное учреждение оперативно подготовили к приему пациентов, - прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. - По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей - 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы".

Как сообщила руководитель филиала "Олимпийская Ребячка" АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елена Шептун, организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря 19 декабря в 9 часов 30 минут.

"В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой - не было", - отметила она.

Создана круглосуточная горячая линия для родителей +7(845)267-07-02.

Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования.

По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Доклад о произошедшем с детьми в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, запросил руководитель Следственного комитета Росии Александр Бастрыкин, сообщает ведомство.