На автодороге Тюмень - Криводанова частично ограничили движение из-за ДТП
Происшествия, 21:03 22 декабря 2023
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Движение на 15-м километре автодороги Тюмень - Криводанова в Тюменском районе частично ограничили из-за ДТП, которое произошло 22 декабря. Здесь столкнулись грузовой автомобиль Iveco и Toyota Corolla, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Предварительно, 53-летний водитель грузовика не предоставил преимущество легковому автомобилю, выезжая со второстепенной дороги. Водитель Toyota получил травмы, ему оказана помощь.
Автоинспекторы регулируют движение, пропуская транспорт в реверсивном режиме. Обстоятельства аварии выясняются.