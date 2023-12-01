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На автодороге Тюмень - Криводанова частично ограничили движение из-за ДТП

Происшествия, 21:03 22 декабря 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Движение на 15-м километре автодороги Тюмень - Криводанова в Тюменском районе частично ограничили из-за ДТП, которое произошло 22 декабря. Здесь столкнулись грузовой автомобиль Iveco и Toyota Corolla, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, 53-летний водитель грузовика не предоставил преимущество легковому автомобилю, выезжая со второстепенной дороги. Водитель Toyota получил травмы, ему оказана помощь.

Автоинспекторы регулируют движение, пропуская транспорт в реверсивном режиме. Обстоятельства аварии выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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