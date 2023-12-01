Сотрудничество с ссузами является приоритетным направлением на тюменских предприятиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество с ссузами стало приоритетным направлением в деятельности тюменских предприятий. Часть проходящих практику студентов может остаться работать на производстве, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Сейчас не самая простая ситуация с квалифицированными кадрами, поэтому самый действенный способ ее исправить - это готовить специалистов на своём заводе, - говорит исполнительный директор ООО НП "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - В частности мы заключили соглашение о сотрудничестве с тюменским "Колледжем цифровых и педагогических технологий".

Первым шагом было знакомство студентов, которые обучаются по программам "Оператор станков с программным управлением и слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики", а также "Аддитивные технологии" с основными производственными мощностями и станочным парком предприятия.

После ознакомительной встречи компании рассказывают о возможности прохождения производственной практики под руководством опытных наставников и дальнейшем трудоустройстве на предприятии.

На заводе "Базовое машиностроение" надеются и на возвращение студентов вузов после окончания учебы.

"Наш приоритет подготовка специалистов различного профиля, поэтому, кроме соглашений с колледжем, действуют соглашения с высшими учебными заведениями, в том числе с Санкт-Петербургским горным университетом, где обучаются дети наших сотрудников. Надеемся на восстановление трудовых династий", - говорит Павел Гончаров.