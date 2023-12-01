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Более 1 тыс. 590 аварий произошло в Тюмени за 11 месяцев этого года

Общество, 17:15 23 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 1 тыс. 590 аварий произошло по вине тюменских водителей за 11 месяцев 2023 года. Рост их количества зарегистрирован на территориях всех четырех административных округов.

О состоянии аварийности в городе в рамках заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александр Таратута.

Наиболее распространенными видами дорожно-транспортных происшествий, при которых погибают и получают различные травмы люди, по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Основными причинами совершения ДТП водителями стали: несоблюдение скорости и очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

"Ежемесячно руководители отдела, государственные инспекторы технического надзора и инспекторы по пропаганде принимают участие в сплошных проверках водителей на трезвость. За 11 месяцев количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения снизилось на 36,8 процента", – рассказал Александр Таратута.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Он отметил, что, несмотря на принимаемые меры, не удалось снизить количество аварий с участием детей до 16 лет. В 313 ДТП травмы различной степени тяжести получили 338 несовершеннолетних.

"В предпраздничные и праздничные дни полки ДПС будут нести усиленную службу. Госавтоинспекция Тюменской области к обеспечению безопасности дорожного движения в период длительных каникул готова", – заверил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Тюмени.

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# авария , водители , ДТП

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