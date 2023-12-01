Светлана Иванова поставила свою подпись в поддержку Владимира Путина

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова посетила Региональный избирательный штаб, чтобы поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина. Путин будет участвовать в выборах президента Российской Федерации в качестве самовыдвиженца в марте 2024 года.

"Вместе с горожанами поставила свою подпись за будущее России - самодостаточной, свободной, сильной страны. Нам нужно сберечь потенциал для нового витка развития на долгие десятилетия. Важно продолжить государственную политику, направленную на сохранение нашей культуры, нравственных ориентиров и семейных ценностей", – сказала Иванова.

Напомним, в Тюмени 23 декабря стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты. Свою подпись можно оставить в Региональном избирательном штабе, в офисе ОНФ, а также в тюменских ТРЦ "Гудвин", "Кристалл", "Премьер"; в Ишиме — в ТРЦ "Мечта", в Тобольске — в ТРЦ "Жемчужина Сибири". График работы точек: будние дни: 16.00 - 21.00, выходные: 12.00 - 21.00.

В Тюмени Региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина работает ежедневно с 10 до 19 часов по адресу: улица Водопроводная, дом 36/3. Телефон: 8(3452) 51-57-57. Подписи будут собираться по всей Тюменской области, в этой работе задействованы местные отделения партии "Единая Россия".