В Тюмени автобусы № 54 и № 54д изменят маршрут с 1 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 54 ЖК “Звездный городок” – Жилой район Краснолесье, № 54д ЖК “Звездный городок” – а/п Рощино изменятся с 1 января 2024 года. Маршрут будет следовать по ул. Республики. В схемы движения включается остановочный пункт "ул. Холодильная" в обратном направлении, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Добавим, из схемы движения исключаются остановочные пункты "Школа № 5", "Медицинский колледж", "Площадь Памяти", "Кардиоцентр".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.