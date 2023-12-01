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В Тюмени автобусы № 54 и № 54д изменят маршрут с 1 января 

Общество, 08:43 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 54 ЖК “Звездный городок” – Жилой район Краснолесье, № 54д ЖК “Звездный городок” – а/п Рощино изменятся с 1 января 2024 года. Маршрут будет следовать по ул. Республики. В схемы движения включается остановочный пункт "ул. Холодильная" в обратном направлении, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Добавим, из схемы движения исключаются остановочные пункты "Школа № 5", "Медицинский колледж", "Площадь Памяти", "Кардиоцентр".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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