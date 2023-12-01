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Тюменец Андрей Щебельник отображает символы Сибири и Тюмени на изделиях из кожи

Общество, 11:49 29 декабря 2023

из сообщества "Изделия из кожи | ADRON Crafts" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Изделия из кожи | ADRON Crafts" во ВКонтакте

Традиционным кожевенным ремеслом с отображением локальной идентичности Тюмени занимается основатель мастерской ADRON Crafts Андрей Щебельник. Его изделия приобретают клиенты по всей стране.

Мастер убежден, что полностью создавать продукт по традиционным технологиям невозможно: изменились некоторые материалы и методы выделки кожи. Поэтому тюменец применяет современные технологии.

“Базируюсь на традиционном кожевенном ремесле. Без современных технологий не обходится. Допустим, гравировки, которые помогают выразить индивидуальность клиента, делаю с помощью лазера”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” Андрей Щебельник.

На свои изделия мастер наносит традиционные орнаменты, узоры, которые подчеркивают локальную идентичность Тюмени, Тюменской области, Сибири.

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В кожевенной мастерской Андрея Щебельника пока немного сотрудников, есть несколько помощников. Есть постоянные клиенты по всей стране – в Москве, Ростове, Вологде. Люди приобретают кошельки, обложки для паспортов, ремни, сумки, картодержатели.

“Пользуется большой популярностью обложка “Паспорт сибиряка”. Часто делаю изделия с негласными символами, фразами Тюмени. Допустим, “В Сибири по своей воле”, “Холодные снаружи – горячие внутри”, “Тюмень – лучший город Земли” и так далее”, – добавил Андрей Щебельник.

Инна Пахомова

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# мастера , ремесленники

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