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В Тюмени опубликовали серию интервью "Нетрудные подростки"

Общество, 12:39 31 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертый сезон интервью "Нетрудные подростки" с психологами, врачами, предпринимателями и другими специалистами, работающими с детьми, опубликовали в сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области". В серии из шести видео эксперты отвечают на вопросы родителей и делятся советами о том, как обезопасить подростка, пишет "Мегатюмень".

Так, заместитель главного врача по медицинской части "Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Елена Балдина дала советы о том, как рассказать ребенку о ВИЧ, какие есть способы передачи инфекции, как выглядит носитель заболевания и в чем его опасность для человека.

Специалист в области финансов и банковского дела, член Совета ТРО "Опора России" Владислав Самойлов рассказал об основах финансовой грамотности. Эксперт объяснил, в каком возрасте следует говорить с ребенком на тему средств, как научить подростка распоряжаться ими самостоятельно и с какого возраста можно давать ему карманные деньги.

Ведущий психолог тюменского регионального центра "Семья" Ксения Мазитова объяснила, какие бывают причины и последствия детской депрессии, можно ли диагностировать ее у ребенка самостоятельно.

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# подростки , психология

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