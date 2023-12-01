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Новогодний фотопроект с символом 2024 года представили в Тюмени

Общество, 20:52 31 декабря 2023

сообщество "Медиацентр | Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество "Медиацентр | Тюмень" ВКонтакте

Новогодний фотопроект с символом 2024 года - драконом - представили в Тюмени. Его можно посмотреть в сообществе "Медиацентр | Тюмень" во ВКонтакте, пишет Moi-portal.ru.

На снимках дракон изображен с атрибутами Нового года: мандаринами, новогодними игрушками и гирляндами. Новогодние детали расположены в непривычной для них обстановке.

Руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова отметила, что авторы фотопроекта хотели обратить внимание на то, что даже привычные предметы могут вдохновить на креатив, помочь взглянуть на повседневное под другим углом.

В комментариях под публикацией тюменцы могут поделиться фотографиями новогодних элементов в похожей стилистике.

Добавим, фотопроект "Сияние праздника" приурочен к новогоднему проекту "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Для жителей региона также организуют акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности.

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# Новый год , фотопроект

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