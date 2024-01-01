В новогодние каникулы работодатель может вызвать на работу при определенных условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, но работодатель может привлечь к труду в выходные и праздники с письменного согласия сотрудника. Это должно быть продиктовано необходимостью выполнения заранее непредвиденных работ, от срочности которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом.

Об этом сообщает "КП-Тюмень" со ссылкой на Государственную инспекцию труда Тюменской области.

Вызвать на работу без согласия работодатель может, если сотрудник нужен для предотвращения катастрофы, производственной аварии, ЧП, либо для предотвращения несчастных случаев или для выполнения работ при ЧП, в случае бедствия или угрозы пожаров, наводнений, голода, землетрясений, эпидемий.

По закону к работе в выходные и праздники нельзя привлекать инвалидов, несовершеннолетних, женщин в декрете, беременных.

"В непрерывно действующих организациях и при производстве отдельных видов работ работа в праздники допускается. То есть этот день может быть рабочим по графику, - отметили в учреждении. - В соответствии с положениями ст. 153 Трудового кодекса РФ работа в нерабочий праздничный день по выбору работника оплачивается либо не менее чем в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением отгула".