Арт-объект "Это знак" установили на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Это знак" с мотивационными фразами установили на улице Дзержинского в Тюмени. Здесь размещены таблички с надписями "что такое мечта?", "у тебя есть мечта?" и "пора действовать — сделай шаг навстречу мечте прямо сейчас", пишет Moi-portal.ru

Увидеть арт-объект можно до 9 января. Авторы проекта отмечают, что с помощью арт-объектов хотят напомнить горожанам о том, что никогда не поздно мечтать.

Акция "Это знак" приурочена к новогоднему проекту "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Также для жителей региона проходят акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности.