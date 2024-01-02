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Арт-объект "Это знак" установили на улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 18:37 02 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Это знак" с мотивационными фразами установили на улице Дзержинского в Тюмени. Здесь размещены таблички с надписями "что такое мечта?", "у тебя есть мечта?" и "пора действовать — сделай шаг навстречу мечте прямо сейчас", пишет Moi-portal.ru

Увидеть арт-объект можно до 9 января. Авторы проекта отмечают, что с помощью арт-объектов хотят напомнить горожанам о том, что никогда не поздно мечтать.

Акция "Это знак" приурочена к новогоднему проекту "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Также для жителей региона проходят акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности.

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# улица Дзержинского

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