Тюменский врач УЗИ: источником шума в сердце является добавочная хорда

| Фото: пресс-служба областной больницы №24 | Фото: пресс-служба областной больницы №24

Причиной шума в сердце могут стать как безобидные особенности строения этого органа, так и серьезные пороки. К самым "шумным" порокам относят дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, стенозы крупных сосудов, а также пороки клапанов сердца.

Об этом рассказала врач УЗИ Тюменского кардиоцентра Юлия Юрковец.

Самой распространенной причиной шума в сердце являются добавочная хорда – "ниточка" в полости левого желудочка. Обычно эта структура не создает никаких проблем, даже если их несколько. Ребенок ее никак не ощущает, зато педиатр слышит характерный шум в сердце.

"Кровь, протекая мимо хорды, заставляет ее вибрировать и шум хорошо передается на переднюю поверхность грудной клетки. С возрастом грудная клетка утолщается, и доктор перестает слышать шум. Добавочные хорды есть практически у всех людей, другое дело, будут ли они издавать шум. Чем больше скорость кровотока на месте крепления хорды, тем интенсивнее шум от нее будет исходить", - объяснила доктор "КП-Тюмень".