Психиатр-нарколог объяснила влияние обезвоживания на организм

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Влияние обезвоживания на организм объяснила психиатр-нарколог поликлиники №17 Виктория Мамбетова. По ее словам – оно является защитной реакцией организма на несколько факторов. Включая застолье с алкоголем. За два часа такого пира можно потерять литра жидкости. Слабость, жажда, головокружение — симптомы, которые сигнализируют об обезвоживании.

"Если знать физиологические процессы и понимать, от чего вам не комфортно, то вы не совершите ошибок по восстановлению самочувствия. Промежуточных продукт распада этилового спирта - ацетальдегид ускоряет пульс, вызывает тахикардию, увеличивает потоотделение. Затем расщепление приводит к понижению уровня глюкозы, потере важных микроэлементов. Это влияет на нервную систему, нарушается сон. Избавление от этого состояния не столько в купировании симптомов, сколько в устранении обезвоживания", — рассказала "Вслух.ру" психиатр-нарколог.

Прежде всего нужно выспаться. Для восстановления водно-солевого баланса организма необходимо пить больше чистой или минеральной воды. Также восстановлению состояния поможет хороший, но легкий нежирный завтрак: каши, овощи на пару или в пюре, курица, супы. От крепкого чая и кофе следует отказаться — они могут вызвать повышение артериального давления.

Улучшить самочувствие помогут контрастный душ и прогулка на свежем воздухе.