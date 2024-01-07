Тюменские онкологи спасли от рака пожилого оренбуржца

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Жителя Оренбуржской области вылечили от рака в Тюменском МКМЦ "Медицинский город".

Как сообщает пресс-служба медучреждения, в родном городе пожилому мужчине диагностировали опухоль прямой кишки, вывели колостому и отказали в хирургическом лечении опухоли по причине пожилого возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

"Мой лечащий врач посоветовал ехать в Тюмень, сказал, что там, в онкоцентре, работает настоящий знаток своего дела - хирург Расим Тамразов. Врачи Медицинского города дали мне жизнь", — сообщил 81-летний мужчина.

Специалисты Медгорода выявили у мужчины рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тюменские врачи не только избавили пациента от последней стадии рака, но и восстановили проходимость кишечника, удалив колостому.

По словам директора-главного врача Медгорода Расима Тамразова, возраст - не является абсолютным противопоказанием для лечения. На мультидисциплинарном консилиуме пациенту определили индивидуальную тактику лечения. После нескольких курсов химиотерапии мужчине выполнили сложную трехступенчатую операцию с одномоментным удалением опухоли, метастаз и ликвидации колостомы. Доктор Тамразов совместно с хирургом из онкоцентра им. Блохина избавили пациента от стомы, восстановив функцию кишечника.

После тщательного обследования, которое происходило прямо во время операции, было установлено, что очаги болезни отсутствуют. Мужчина в скором времени сможет вернуться к семье и вести привычный ему образ жизни.