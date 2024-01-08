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О судьбе декабриста Ивана Якушкина расскажут в Текутьевке

Общество, 11:33 08 января 2024

группа Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте | Фото: группа Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте

Встреча к 230-летнему юбилею Ивана Якушкина пройдет в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 12 января в 17 часов. О судьбе декабриста расскажет заведующая музейным комплексом Ялуторовска Ирина Петелина.

Речь пойдет о жизненном пути Якушкина и его вкладе в развитие образования на территории нашего края. Открытые им школы стали стартовой площадкой для многих известных персон в истории Сибири. А опыт создания им первой всесословной школы для девочек в Ялуторовске стал примером для появления таких школ во многих других сибирских городах, в том числе и в Тюмени.

Количество мест ограничено, запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

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