Тюменцам рассказали, кто должен оплачивать долги по ЖКУ в купленной квартире

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, кто должен оплачивать долги по ЖКУ в купленной квартире. Специалисты Госжилинспекции по Тюменской области подчеркивают, что задолженность за свет, воду, канализацию, содержание общедомового имущества должен возместить бывший владелец жилья.

"Даже если новый собственник купил квартиру с задолженностью, взыскивать ее должны с владельца, при котором она образовалась. У нового владельца обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в приобретённой квартире возникает после регистрации перехода права собственности. До этого момента это обязанность предыдущего собственника квартиры", - уточнили в ведомстве.

Исключение касается взносов на капитальный ремонт. Они закреплены за конкретным жильем, поэтому задолженность по ним погашает тот, кому квартира принадлежит на момент взыскания.

Если квартира была получена по наследству, то все долги за коммунальные услуги переходят наследникам.

"Когда новый собственник обнаружил долг за ЖКУ, ему надо написать заявление в управляющую организацию или поставщикам ресурсов, чтобы открыть счет на себя. Также необходимо предоставить выписку из ЕГРН для подтверждения даты возникновения права собственности. А взыскивать долг с предыдущего собственника - это задача управляющей или ресурсоснабжающей организации, а не нового владельца жилья", - пояснили в региональной Госжилинспекции.