Два недостроя продадут в Тобольске на аукционе

| Фото: департамент имущественных отношений Тобольска | Фото: департамент имущественных отношений Тобольска

Два недостроя продадут в Тобольске на аукционе. Главный лот – фундамент многоэтажного здания из нескольких корпусов общей площадью 5 тыс. 13 кв. м. При этом пять участков, на которых он располагается, имеют разные размеры - от 1,8 тыс. кв. м, до 2,3 тыс. кв. м, стоимость каждого - 5 млн 86 тыс. рублей.

По данным администрации города, еще один лот – четырехэтажный дом на 1 тыс. 241 кв. м. Степень готовности объекта – 90 %. Цена превышает 59,4 млн рублей. Здание разрешено использовать под жилье, размещение медицинского, образовательного или спортивного учреждения.

Заявки принимаются до 26 января. Аукцион пройдет 31 января в Тобольске.

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