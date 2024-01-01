Психологи назвали топ проблем, с которыми чаще всего обращались родители в центр "Семья" в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблемы в поведении, потеря интереса к учебе, непослушание - с такими проблемами обращались родители в региональный центр "Семья" в 2023 году. По словам экспертов, темы повторяются из года в год, минувшие 12 месяцев это еще раз подтвердили, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Как правило, обращаются родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии и социализации. Чаще всего проблемы возникают в возрасте с 7 до 15 лет, однако случается, что требуется помощь родителям малышей детсадовского возраста", – сказала психолог центра "Семья" Елена Подгорная.

Нежелание учиться или снижение успеваемости – один из самых распространенных запросов. Родителей беспокоит изменение отношения детей к учебе. К примеру, ребенок всегда учился хорошо и вдруг скатился до троек или двоек. Актуальность этой темы растет обычно в период с сентября по ноябрь.

Непослушание детей касается не только поведения детей дома с родителями, но и нарушения дисциплины в школе или саду. Ребенок забывает или не замечает границ допустимого. Причины могут быть разные, например, вседозволенность в семье, где нет определенных правил поведения. Возможно, родители не последовательны в своих требованиях: то разрешают, то запрещают. Если границы не выстроены, ребенок думает, что правила в любой момент можно менять, а значит, и придерживаться их не стоит. Случается, что причина кроется в гиперактивности ребенка или особенности личности, его характера.

Аутоагрессивное поведение детей встречается не так редко, как можно подумать. Это повод обратиться к психологам. Дети царапают себе руки, причиняют себе боль. Как правило, родители подростков, замечая раны, приходят в ужас от увиденного и прибегают к помощи специалистов. Поскольку самостоятельно родители не могут понять, почему ребенок это делает, что на него так повлияло. А начинается все с того, что ребенок очень много о себе говорит негативного, и проявиться это может уже в детском саду.