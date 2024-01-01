Потенциал трудовых ресурсов исследуют в Тюменской области, на Ямале и в Югре
Потенциал трудовых ресурсов исследуют в Тюменской области, на Ямале и в Югре. В выборочном обследовании примут участие 1 тыс. 548 респондентов. Это поможет понять реальную картину о занятости, потенциале и зарплатах.
Как сообщает Тюменьстат, опрос проводится каждый месяц в определенных домохозяйствах. Изучаются данные всех членов семьи старше 15 лет.
В Тюменской области респондентами станут 338 жителей городов и 196 – сел, в Югре – 346 горожан и 192 сельчанина, на Ямале соотношение 301 к 175.
Отметим, сведения, которые получены в ходе опроса, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания.