Потенциал трудовых ресурсов исследуют в Тюменской области, на Ямале и в Югре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потенциал трудовых ресурсов исследуют в Тюменской области, на Ямале и в Югре. В выборочном обследовании примут участие 1 тыс. 548 респондентов. Это поможет понять реальную картину о занятости, потенциале и зарплатах.

Как сообщает Тюменьстат, опрос проводится каждый месяц в определенных домохозяйствах. Изучаются данные всех членов семьи старше 15 лет.

В Тюменской области респондентами станут 338 жителей городов и 196 – сел, в Югре – 346 горожан и 192 сельчанина, на Ямале соотношение 301 к 175.

Отметим, сведения, которые получены в ходе опроса, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания.