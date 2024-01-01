Организаторы акции "Елка желаний" планируют в новом году привлечь больше тюменских предпринимателей к проекту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы акции "Елка желаний" планируют привлечь больше предпринимателей к проекту в новом году. В частности, открытки с пожеланиями детей они хотели бы разместить в спортивных и компьютерных магазинах.

Об этом сообщила руководитель проекта по Тюменской области Галина Валуева на пресс-конференции в пресс-центре информагентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 16 января. По ее словам, дети часто просят на подарок наушники, внешние аккумуляторы, беспроводные мыши, а также различную атрибутику для занятий спортом.

"Нам бы хотелось, чтобы магазины поняли, что им это выгодно. Человек покупает подарок своему ребенку и тут же исполняет желание другого, покупая ему тот или иной товар, оставляя его на стойке регистрации. На самом деле подарков не так много набирается в одной сети. Обычно от пяти до семи штук, а через дня два, или даже на следующий, мы их забираем. В этом году к нам присоединилась сеть заправок и банк. Да, есть организации, которые идут навстречу, но их пока мало. Мы просим Тюмень и бизнес поддержать наш проект", - добавила она.

Всего действовало более 40 елок в в торговых центрах и организациях. По итогам пятой акции для детей и пенсионеров было собрано около 1 тыс. подарков. Из них более 700 - юным тюменцам. Детям дарили флорариум, аппарат для попкорна, туфельки, как у Золушки, мольберты, краски и многое другое. Пожилым жителям вручали сертификаты, пледы, палантины, духи, садовый инструмент.

Виктория Макарова