  • 16 января 202416.01.2024вторник
  • USD87,6772
    EUR96,0682
  • В Тюмени -15..-17 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Организаторы акции "Елка желаний" планируют в новом году привлечь больше тюменских предпринимателей к проекту

Общество, 15:32 16 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы акции "Елка желаний" планируют привлечь больше предпринимателей к проекту в новом году. В частности, открытки с пожеланиями детей они хотели бы разместить в спортивных и компьютерных магазинах.

Об этом сообщила руководитель проекта по Тюменской области Галина Валуева на пресс-конференции в пресс-центре информагентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 16 января. По ее словам, дети часто просят на подарок наушники, внешние аккумуляторы, беспроводные мыши, а также различную атрибутику для занятий спортом.

"Нам бы хотелось, чтобы магазины поняли, что им это выгодно. Человек покупает подарок своему ребенку и тут же исполняет желание другого, покупая ему тот или иной товар, оставляя его на стойке регистрации. На самом деле подарков не так много набирается в одной сети. Обычно от пяти до семи штук, а через дня два, или даже на следующий, мы их забираем. В этом году к нам присоединилась сеть заправок и банк. Да, есть организации, которые идут навстречу, но их пока мало. Мы просим Тюмень и бизнес поддержать наш проект", - добавила она.

Всего действовало более 40 елок в в торговых центрах и организациях. По итогам пятой акции для детей и пенсионеров было собрано около 1 тыс. подарков. Из них более 700 - юным тюменцам. Детям дарили флорариум, аппарат для попкорна, туфельки, как у Золушки, мольберты, краски и многое другое. Пожилым жителям вручали сертификаты, пледы, палантины, духи, садовый инструмент.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# бизнес , дети , Елка желаний , пенсионеры , подарки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 16.01.2024Тюменцев приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства
16:05 16.01.2024Более 2,1 миллиона рублей получили тюменские поисковики на программу "Сохраняя память"
15:32 16.01.2024Организаторы акции "Елка желаний" планируют в новом году привлечь больше тюменских предпринимателей к проекту
15:10 16.01.2024Тюменский проект по укреплению внутрисемейных отношений получил поддержку в 2,6 млн рублей