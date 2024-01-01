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Жителю Тюмени предъявили обвинение в убийстве на улице Олимпийской

Происшествия, 17:52 17 января 2024

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Жителю Тюмени предъявлено обвинение в убийстве знакомого и избрана мера пресечения, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла вечером 15 января. 47-летний мужчина распивал спиртное в компании своего приятеля в комнате пансионата на ул. Олимпийской в Тюмени. В процессе распития алкоголя к фигуранту уголовного дела пришел его сосед. Между ними произошла словесная перепалка.

Злоумышленник вооружился ножом и не менее пяти раз ударил 37-летнего соседа в грудь и живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

Мужчине предъявили обвинение. Он заключен под стражу.

Обстоятельства устанавливаются. Идет сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз.

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# следователи , Следственный комитет РФ , убийство

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